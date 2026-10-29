Мособлдума приняла правила пользования самокатами в парках региона

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мособлдума приняла закон, устанавливающий запрет на нарушения установленных муниципалитетами правил посещения парков, в том числе при использовании транспортных средств.

Правила посещения установлены для 65 парков.

Документ запрещает проезд и размещение на участках с зелеными насаждениями, газонах и цветниках не только автотранспорта, но и квадроциклов, механических транспортных средств, средств индивидуальной мобильности и иных транспортных средств, а также строительно-дорожной техники, кроме техники, связанной с благоустройством и уходом за зелеными насаждениями.

В регионе услуги проката велосипедов и СИМ оказывают в 86 парках, в парках также обустроены пункты проката инвентаря, относимого к транспортным средствам.