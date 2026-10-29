Восстановлено отопление в домах Усть-Илимска, нарушенное по вине потерявших ключи нетрезвых прохожих

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники "Байкальской энергетической компании" (БЭК, входит в группу Эн+) оперативно восстановили системы отопления в домах Усть-Илимска Иркутской области, которые пострадали от спровоцированной хулиганами коммунальной аварии 26 октября, сообщила пресс-служба БЭК в четверг.

В ночь на понедельник, 26 октября, в ряде домов Усть-Илимска практически одновременно вышли из строя отопительные приборы. Как выяснилось, неизвестные хулиганы проникли в тепловой пункт и повернули задвижку, из-за чего давление в трубопроводе изменилось.

"Специалисты оперативно восстановили подачу тепла там, где из-за протечек были перекрыты стояки. В течение последующих нескольких дней отопительные приборы в квартирах заменили за счет Байкальской энергетической компании", - цитирует пресс-служба мэра Усть-Илимска Эдуарда Симонова, который координировал работу.

В настоящее время горадминистрация оказывает помощь жителям в оценке ущерба. "Кроме выхода из строя приборов отопления в ряде случаев повреждено имущество: мебель, техника, предметы интерьера, стены, полы, потолки", - отмечается в сообщении.

По информации Иркутского Гидрометцентра, сегодня днем в Усть-Илимске минус 12-14 градусов, в ночное время температура может опускаться ниже минус 20 градусов.

27 октября полицейские в Усть-Илимске задержали двух местных жителей по подозрению в причастности к коммунальной аварии. Мужчин, которые залезали в один из городских коллекторов, установили по камерам видеонаблюдения. Предполагаемые нарушители пояснили, что в состоянии опьянения уронили в колодец ключи и спустились за ними. Там они могли повернуть задвижки и нарушить гидравлический режим систем отопления в домах.

В настоящее время полиция во взаимодействии с прокуратурой проводит проверку по факту коммунальной аварии. Если вина возможных нарушителей подтвердится, с них будет взыскана сумма причиненного ущерба гражданам.

Усть-Илимск - промышленный город на северо-западе Иркутской области, расположен в 950 км от Иркутска. Население более 77 тыс. человек.