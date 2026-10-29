Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам транспорта Украины

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры Украины, местам запуска беспилотников, заявили в четверг в министерстве обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 139 районах.