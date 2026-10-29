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"Рособоронэкспорт" показывает на форуме "Россия-Африка" экспортную версию БПЛА "Гарпия-А1"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" на своем стенде на форуме "Россия-Африка" показывает комплекс с беспилотным летательным аппаратом, который может использоваться для поражения цели на дальности до 1 тыс. км.

"Беспилотный летательный аппарат дальнего действия "Гарпия-А1(Э) предназначен для поражения стационарных наземных целей с заданными координатами на дальности до 1 тыс км в автоматическом режиме по заранее заложенному маршруту", - говорится в официальных материалах на стенде компании.

По данным "Рособоронэкспорта", поражение стационарных целей этим комплексом производится в автоматическом режиме согласно полетному заданию и не требует вмешательства оператора.

Кроме того, компания показывает барражирующий боеприпас "Дань-Т", который предназначен для применения с авиационных носителей на удалении до 450 км от точки пуска. На стенде также представлены различные образцы стрелкового оружия.

"Для "Рособоронэкспорта" саммит Россия-Африка - уникальное событие, которое позволяет находить новые точки роста во взаимодействии с партнерами. Сегодня мы видим высокий интерес стран континента к российской продукции и желание сотрудничать с Россией. Мы предлагаем взаимовыгодное партнерство, основанное на уважении, честности и доверии", - заявлял ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Рособоронэкспорт Александр Михеев
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