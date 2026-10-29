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Самолет "Азимута", следовавший из Еревана в Минводы, вернулся в аэропорт вылета

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Еревана в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, для пассажиров готовится резервный борт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Экипаж самолета авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46030 Ереван - Минеральные Воды 29 октября, принял решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине. В 14:24 мск самолет благополучно произвел посадку", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время готовится к вылету резервный борт авиакомпании, который доставит пассажиров из Еревана в аэропорт назначения.

"Азимут" базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов Superjet 100.

Азимут Ереван Минводы
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