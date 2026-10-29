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Экс-глава красноярского Назарово получил 6 лет строгого режима по делу о взятках

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Назаровский городской суд в Красноярском крае признал бывшего главу города Назарово Владимира Саара виновным по делу о взятках, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Он приговорен к 6 годами колонии строгого режима.

Кроме того, ему назначен штраф 4 млн рублей и запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе 7 лет.

Фигуранту инкриминировали чч.5, 6 ст.290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах).

Вину подсудимый признал полностью.

Как сообщалось, уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении фигуранта было возбуждено в октябре 2025 года.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 годы глава города Назарово договорился с ООО "ПромСтрой" о получении 3,5 млн рублей за предоставление преимуществ при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в городе.

Установлено, что своими незаконными действиями бывший чиновник помог компании одержать победу в конкурсной процедуре и заключить контракт на сумму 100 млн рублей.

В феврале 2025 года Саар досрочно подал в отставку с поста главы Назарово.

Он был избран мэром Назарово в марте 2022 года. До этого занимал посты главы Богучанского и Каратузского районов, возглавлял Свердловский и Кировский районы Красноярска.

Красноярский край Назарово
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