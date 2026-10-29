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В Минприроды РФ изучают потенциал нацпарков для развития бальнеотуризма

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - При разработке планов рекреационной деятельности национальных парков изучаются возможности создания инфраструктуры для длительного оздоровительного отдыха, сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды России Юлия Кудряшова.

"При разработке плана рекреационной деятельности мы всегда выявляем точки притяжения и места размещения и вообще популяризации того, что у нас имеется на ООПТ. Это не только природа. Если у нас есть какие-то источники, или грязи, или вода, мы стараемся в рамках разработанных планов рекреационной деятельности создавать инфраструктуру вокруг. И тем самым рассматриваем возможность длительного размещения на территории ООПТ", - рассказала она.

По словам Кудряшовой, задача - использовать оздоровительные ресурсы природных территорий, создавая условия для более продолжительного пребывания посетителей.

"Это не то, что пришел, погулял и ушел. (...) А это о том, чтобы использовать рационально территорию ООПТ в части оздоровления", - пояснила директор департамента.

В качестве примера она привела национальный парк "Кисловодский" в Ставропольском крае, где появились первые в России терренкуры - тропы для лечебной ходьбы. Они различаются протяженностью, углом подъема, темпом ходьбы и частотой отдыха.

Кудряшова подчеркнула, что планы рекреационной деятельности национальных парков должны согласовываться с регионами. При их подготовке учитываются и объекты, расположенные вблизи ООПТ, чтобы обеспечить согласованное развитие природных и прилегающих территорий.

Размещение туристической инфраструктуры также должно учитывать предельно допустимую рекреационную емкость ООПТ. По словам Кудряшовой, такие расчеты позволят планировать развитие территорий без дополнительной антропогенной нагрузки.

Минприроды РФ
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