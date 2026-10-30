Российские военные уничтожили более 70 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 76 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в пятницу.

"Поражены: 52 пункта управления БПЛА, 54 наземных робототехнических комплекса, 12 складов с запасами материальных средств, 62 антенны связи и БПЛА", - заявил представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила 68 беспилотников и 24 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ.