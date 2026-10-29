Лантратова сообщила о завершении разминирования дорог на подступах к Алешкам

Жители смогут покинуть город до 14 часов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования маршрутов на подступах к Алешкам, готовности гумконвоя к отправке и возможности выезда жителей города за его пределы до 14:00 пятницы.

"Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено. Гуманитарный конвой готов к отправке", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max в четверг.

"Колонна направится к центральной районной больнице. Возможность выезда для жителей, которые решили покинуть город, будет предоставлена до 14:00. Все меры безопасности будут приняты. Раздачу гуманитарной помощи планируем начать после 14:30", - уточнила она.

Омбудсмен отметила, что вместе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США координирует дальнейшие действия, "на месте также работают журналисты - они смогут лично пообщаться с жителями".

"Благодарю первую леди США Меланию Трамп за личное участие, посредничество и координацию, благодаря которым удалось достичь гуманитарных договоренностей", - подчеркнула Лантратова.

Она также поблагодарила военных, которые, "рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда"