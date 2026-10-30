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На ЗАЭС подтвердили гибель сотрудника из-за украинской атаки

На ЗАЭС подтвердили гибель сотрудника из-за украинской атаки
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского беспилотника, сообщили представители станции в пятницу.

"Вчера в результате атаки БПЛА ВСУ погиб сотрудник Запорожской АЭС - сварщик станции. В момент удара он ехал на работу на электросамокате. Атака была нанесена по движущемуся человеку", - говорится в сообщении в канале ЗАЭС в Max.

На станции подчеркнули, что оценивают произошедшее как целенаправленную атаку на персонал.

"Подобные удары направлены не только против конкретных людей - они призваны запугать работников станции, создать панику и напряжение среди тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность крупнейшего атомного объекта. Любые действия, направленные против персонала атомной станции, создают дополнительные риски для ядерной безопасности и абсолютно недопустимы", - заявили на ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемыми атаки на сотрудников станции. В пресс-релизе агентства сообщалось, что жертвой последней атаки стал сотрудник ЗАЭС - сварщик ремонтного цеха.

Максим Пухов, глава администрации Энергодара, где расположена ЗАЭС, сообщал, что житель города, передвигавшийся на электросамокате, погиб в результате атаки украинского беспилотника.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар регулярно становятся целями ударов с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
ЗАЭС сотрудник гибель ВСУ атака
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