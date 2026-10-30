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В Ярославле восстановили движение на выезде в сторону Москвы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - На выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили движение, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В регионе отменена беспилотная опасность.

"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Общественный транспорт возвращается на свои привычные маршруты", - написал губернатор в Мах.

Всего над регионом нейтрализовано 11 беспилотников. Жертв и пострадавших нет.

Движение транспорта ограничивали на Московском проспекте утром из-за атаки БПЛА.

Михаил Евраев Ярославль Ярославская область
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