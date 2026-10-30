Более 470 млрд руб. направят на строительство студенческих кампусов в 17 городах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В России на реализацию 19 новых проектов студенческих кампусов в 17 городах направят 474 млрд руб., сумма обеспечит строительство объектов общей площадью порядка 2 млн кв. м и создание 29 тыс. мест для проживания, сообщили в Минобрнауки РФ.

"Выбраны 19 проектов в 17 городах: Благовещенске, Иркутске, Казани, Кирове, Конакове (Тверская область), Липецке, Москве, Обнинске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Туле, Чебоксарах, Череповце и Ялте", - говорится в сообщении, размещенном в канале Минобрнауки в мессенджере Max.

Суммарная площадь объектов составит порядка 2 млн кв. м, будет создано 29 тыс. мест для проживания. Общий объём финансирования кампусов, предлагаемых к включению в федеральный проект, - 474 млрд руб., уточнили в министерстве.

Там напомнили, что к 2036 году в РФ будет создано не менее 40 кампусов. В настоящее время в различной стадии реализации находится 25 проектов в 23 регионах общей площадью около 3 млн кв. м.