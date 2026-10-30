Поиск

Более 470 млрд руб. направят на строительство студенческих кампусов в 17 городах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В России на реализацию 19 новых проектов студенческих кампусов в 17 городах направят 474 млрд руб., сумма обеспечит строительство объектов общей площадью порядка 2 млн кв. м и создание 29 тыс. мест для проживания, сообщили в Минобрнауки РФ.

"Выбраны 19 проектов в 17 городах: Благовещенске, Иркутске, Казани, Кирове, Конакове (Тверская область), Липецке, Москве, Обнинске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Туле, Чебоксарах, Череповце и Ялте", - говорится в сообщении, размещенном в канале Минобрнауки в мессенджере Max.

Суммарная площадь объектов составит порядка 2 млн кв. м, будет создано 29 тыс. мест для проживания. Общий объём финансирования кампусов, предлагаемых к включению в федеральный проект, - 474 млрд руб., уточнили в министерстве.

Там напомнили, что к 2036 году в РФ будет создано не менее 40 кампусов. В настоящее время в различной стадии реализации находится 25 проектов в 23 регионах общей площадью около 3 млн кв. м.

Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Самарской области при ликвидации последствий атак БПЛА погибли двое

Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

 Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

Началась передача гуманитарной помощи жителям Алешек

В Коми дело о гибели трех человек после пожара в учебном центре МВД дошло до суда

 В Коми дело о гибели трех человек после пожара в учебном центре МВД дошло до суда

Минобороны РФ подтвердило гибель сапера при разминировании в районе Алешек

Омбудсмен РФ сообщила о начале эвакуации людей из Алешек

 Омбудсмен РФ сообщила о начале эвакуации людей из Алешек

Средства ПВО за неделю сбили 6,9 тыс. беспилотников

Ушаков заявил, что гуманитарная операция в Алешках идет нормально

Гендиректор "Дождя" Марк Тен заочно приговорен к пяти годам колонии

БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в Самарской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12677 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4009 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов