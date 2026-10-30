Кремль считает, что прекращение огня в Алешках пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Временное прекращение огня в Алешках пока трудно проецировать на весь процесс украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это отдельно взятая ситуация, которую пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования", - сказал он информационной службе "Вести", отвечая на вопрос можно ли по позитивному опыту Алешек говорить, что Москва и Киев сумеют договориться и по другим вопросам.