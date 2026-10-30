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Телеком-операторы отложат до 13 ноября блокировку звонков из банков за отсутствие маркировки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Операторы связи и банки на совещании на площадке Минцифры договорились отложить до 13 ноября введение ограничений на входящие вызовы от кредитно-финансовых организаций, если звонок не будет промаркирован, говорится в сообщении министерства.

Представители "большой четвёрки" операторов сообщили, что передали пяти крупнейшим банкам свои предложения по условиям маркировки. Банкам требуется дополнительное время для рассмотрения предложений и согласования договоров, отмечается в официальной публикации.

Минцифры напоминает, что закон о маркировке звонков от компаний и ИП вступил в силу больше года назад - с 1 сентября 2025 года. Правила передачи информации о таких абонентах для маркировки звонков закреплены постановлением правительства.

Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе системно значимых, "находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров", уточняет Минцифры.

"Переговоры продолжаются. Минцифры держит на контроле реализацию постановления правительства", - говорится в сообщении.

Минцифры отмечает, что маркировка звонков призвана избавить абонентов от спама, а также сформировать доверие к звонящему, показывая, что номер принадлежит реальной организации, а не злоумышленникам.

Ранее мобильные операторы собирались с 15 октября блокировать вызовы от банков, не заключивших с ними договоры о маркировке звонков по требованию закона.

Однако 14 октября Минцифры РФ обратилось к операторам с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован.

Минцифры
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