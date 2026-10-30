Окладникова будет координатором деятельности ВЭБа в правительстве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова будет координировать деятельность госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Согласно распределению обязанностей между заместителями председателя правительства, которое утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, под кураторство Окладниковой также отданы, в том числе, методологическое обеспечение реализации и актуализации единого плана по достижению утвержденных президентом национальных целей развития, общий контроль реализации нацпроектов, контроль за исполнением федеральных законов, распоряжений, поручений и указаний президента, организация законопроектной деятельности. Кроме того, в ведении Окладниковой будут вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов.

На прошлой неделе Мишустин прекратил полномочия покинувшего кабинет министров Дмитрия Григоренко в качестве главы набсовета ВЭБа. На посту вице-премьера он возглавлял набсовет госкорпорации с осени 2020 года. Тогда же была создана межведомственная рабочая группа по оптимизации оргструктуры институтов развития во главе с Григоренко.

До перехода в правительство Окладникова являлась первым замминистра финансов.