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"Росатом" вернулся на рынок поставки обогащенного уранового продукта в ЮАР

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" вернулся на рынок поставки обогащенного уранового продукта в ЮАР, подписал длительные контракты, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Что касается других проектов "Росатома" с африканскими странами, то в Намибии компания получила разрешение на начало бурения тестовых скважин.

"Тот способ так называемого скважинного выщелачивания урана, который мы применяем, был одобрен МАГАТЭ, соответствующая делегация МАГАТЭ работала в Намибии, и по итогам мы получили разрешение на начало этой работы", - сказал Лихачев в кулуарах саммита "Россия - Африка".

Сильно продвинулся проект в Танзании, где "Росатом" уже переходит к созданию полномасштабных обогатительных мощностей. На литиевом месторождении в Мали полным ходом идут изыскательные работы, перечислил Лихачев.

"Также если говорить про Мали, мы очень активно движемся к сооружению комбинированной энергетической станции. Это солнечная электростанция 50 МВт с 20 МВт накопителем электроэнергии. Это наши технологии, и они востребованы. В общем, мы практически сложили здесь контракт и вышли уже на первую фазу его реализации", - отметил топ-менеджер.

На данный момент "Росатом" ведет строительство четырех энергоблоков по 1200 МВт каждый на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Это первый проект госкорпорации на территории Африки. Также "Росатом" рассчитывает на сотрудничество и с другими странами континента, в частности с Эфиопией, Руандой и Замбией, говорил Лихачев в кулуарах саммита "Россия - Африка".

Росатом Алексей Лихачев ЮАР
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