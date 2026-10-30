"Турпомощь" осуществила первые выплаты россиянам за отмененные туры на Ближний Восток

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первые несколько десятков туристов получили выплаты от ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" за несостоявшиеся поездки на Ближний Восток, они сделаны из фондов персональной ответственности туроператоров, сообщил директор "Турпомощи" Александр Осауленко.

"Первые несколько десятков туристов, начиная с 15 октября, получили выплаты из фондов персональной ответственности туроператоров в рамках механизма возврата денежных средств за несостоявшиеся поездки на Ближний Восток из-за обострения там ситуации весной 2026 года", - сказал он btb-изданию RTN.

Осауленко пояснил, что механизм возврата средств распространяется на пакетные туры, включающие перевозку и проживание, с датами поездок с 28 февраля по 31 марта 2026 года в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль. Возвраты за отдельно приобретенные услуги он не предусматривает.

По его словам, о намерении использовать средства фондов для возвратов заявили 18 туроператоров, позднее три компании отозвали заявки. Сейчас ассоциация работает с реестрами требований клиентов пяти туроператоров.

"По одному из них выплаты уже произведены. Остальные заявки с намерением распечатать фонд подали, но списки требований пока не прислали", - сообщил директор ассоциации. По его информации, более половины туристов соглашаются на альтернативные туры вместо возврата средств.

По данным ассоциации, в фондах персональной ответственности туроператоров накоплено около 5,8 млрд рублей. Совокупный объем фондов 18 компаний, заявивших о намерении воспользоваться механизмом, составляет 2,9 млрд рублей.

Правительство РФ разрешило использовать средства фондов для возвратов за отмененные поездки на Ближний Восток распоряжением от 10 марта 2026 года. Заявки туроператоров принимались до 15 апреля, реестры требований туристов компании формировали до 15 октября.