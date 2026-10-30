Лихачев заявил, что рано или поздно ЗАЭС будет выведена на полную мощность

"Ростехнадзор" на этой неделе выдал лицензию на шестой блок станции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС рано или поздно будет выведена в мощность, работа на этом направлении не прекращается, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Очень большая работа для этого проведена не только теоретическая, но и практическая. И главная мечта, наша главная идея, которой живут энергодарцы, - это подъем станции в мощность, рано или поздно это случится", - заявил Лихачев журналистам "на полях" саммита "Россия - Африка".

Он отметил, что "Ростехнадзор" на этой неделе выдал лицензию на шестой блок станции. "Лицензии продолжают выдаваться. У нас есть лицензии на первый, на второй блоки, уже на шестой мы получили на этой неделе", - сообщил он.

Глава "Росатома" подчеркнул, что "тема лицензирования Запорожской АЭС очень важна с точки зрения российского надзора и российского законодательства".