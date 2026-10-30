"Росатом" 3 декабря планирует спуск на воду атомного ледокола "Ленинград"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" 3 декабря планирует спуск на воду универсального атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Спуск на воду атомного ледокола "Ленинград", уже пятого серийного, так называемого, мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, к Дню атомного ледокольного флота. Как известно, именно 3 декабря 1959 г. был поднят флаг на ледоколе "Ленин", и (эта дата - ИФ) считается Днём атомного ледокольного флота. Мы очень надеемся, что в этом торжественном мероприятии примет участие и руководство нашей страны", - сказал он в кулуарах саммита "Россия - Африка".

В настоящее время "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в ОСК) ведет строительство атомных ледоколов проекта 22220 - "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.