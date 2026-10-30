Поиск

"Росатом" 3 декабря планирует спуск на воду атомного ледокола "Ленинград"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" 3 декабря планирует спуск на воду универсального атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Спуск на воду атомного ледокола "Ленинград", уже пятого серийного, так называемого, мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, к Дню атомного ледокольного флота. Как известно, именно 3 декабря 1959 г. был поднят флаг на ледоколе "Ленин", и (эта дата - ИФ) считается Днём атомного ледокольного флота. Мы очень надеемся, что в этом торжественном мероприятии примет участие и руководство нашей страны", - сказал он в кулуарах саммита "Россия - Африка".

В настоящее время "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в ОСК) ведет строительство атомных ледоколов проекта 22220 - "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.

Росатом Балтийский завод Алексей Лихачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ и США начали согласование точной даты переговоров в Абу-Даби

Гуманитарная миссия в Алешках завершается

 Гуманитарная миссия в Алешках завершается

Глава "Росатома" анонсировал встречу с руководителем МАГАТЭ через две недели

Замруководителя Росавиации Андрианова назначена врио главы ведомства

 Замруководителя Росавиации Андрианова назначена врио главы ведомства

Новокуйбышевск подвергся атаке БПЛА, есть жертва и пострадавшие

РСТ отметил рост интереса китайских туристов к Арктике и Пушкину

Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям

 Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям

Новак сообщил об атаках на три российских НПЗ и газохимический завод

В Самарской области при ликвидации последствий атак БПЛА погибли двое

Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

 Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12684 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4013 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов