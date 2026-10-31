Российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО на ряде направлений

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - заявили в ведомстве.

По его данным, войска группировок "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, "Запад" и "Днепр" - улучшили положение по переднему краю, "Южной" - улучшили тактическое положение.

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