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Два поезда между Ярославлем и Рыбинском из-за оперативных мероприятий

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Поезда № 7575 и № 7586 между Ярославлем и Рыбинском отменены в субботу из-за оперативных мероприятий, сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД").

"31 октября 2026 года по причине проведения правоохранительными органами оперативных мероприятий был отменен пригородный поезд №7575 Ярославль-Главный - Рыбинск. В связи с этим отменяется также поезд №7586 Рыбинск - Ярославль-Главный", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, в связи с чем проводятся оперативные мероприятия.

Ярославль Рыбинск РЖД
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