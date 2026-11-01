Более 20 беспилотников уничтожено в Ростовской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Более двух десятков БПЛА ликвидировано минувшей ночью в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в воскресенье.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 20 БПЛА в городе Таганроге и шести районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском, Шолоховском, Мясниковском", - сообщил Слюсарь в своем канале в Max.

В результате падения обломков БПЛА в Мясниковском районе повреждена крыша дома, пострадавших нет, добавил глава региона.