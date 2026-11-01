ВСУ 85 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 85 атаках со стороны Украины за прошедшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 85 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Он уточнил, что удары были нанесены по 11 округам. Область подверглась шести артиллерийским обстрелам, три раза ВСУ сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. За сутки над регионом были сбиты и подавлены 108 дронов.

Как сообщалось, в результате атак ранены три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.