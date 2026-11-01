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Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 235 дронов ВСУ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами страны 235 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Московский регион Воронежская область Нижегородская область
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