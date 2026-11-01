Предприятие и объект инфраструктуры повреждены ударами ВСУ в Белгородской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Предприятие и инфраструктурный объект повреждены накануне в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб в воскресенье.

"В городе Шебекино повреждены два многоквартирных дома, здание предприятия, частный дом и четыре автомобиля, один из которых уничтожен огнем", - говорится в сообщении.

Всего за сутки город Шебекино и еще четыре населенных пункта Шебекинского округа подверглись ударам 30 БПЛА, 21 из которых был сбит. Также было сброшено взрывное устройство с беспилотника.

В городе Грайвороне в результате атак повреждены техническое помещение и объект инфраструктуры. Округ подвергся четырем обстрелам с применением 15 боеприпасов, ударам 70 дронов, 29 из которых были уничтожены. Также здесь были сброшены два взрывных устройства с БПЛА.