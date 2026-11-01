Предприятие и объект инфраструктуры повреждены ударами ВСУ в Белгородской области
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Предприятие и инфраструктурный объект повреждены накануне в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб в воскресенье.
"В городе Шебекино повреждены два многоквартирных дома, здание предприятия, частный дом и четыре автомобиля, один из которых уничтожен огнем", - говорится в сообщении.
Всего за сутки город Шебекино и еще четыре населенных пункта Шебекинского округа подверглись ударам 30 БПЛА, 21 из которых был сбит. Также было сброшено взрывное устройство с беспилотника.
В городе Грайвороне в результате атак повреждены техническое помещение и объект инфраструктуры. Округ подвергся четырем обстрелам с применением 15 боеприпасов, ударам 70 дронов, 29 из которых были уничтожены. Также здесь были сброшены два взрывных устройства с БПЛА.