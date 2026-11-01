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Матвиенко отправляется в Китай с официальным визитом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации российских сенаторов посетит с официальным визитом Китай, где проведет встречи с представителями руководства КНР, сообщила пресс-служба Совфеда.

"2 ноября в Пекине запланированы встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином", - говорится в сообщении.

Затем делегация отправится в город Сиань, где 3 ноября Матвиенко встретится с руководством провинции Шэньси. Там же она посетит педагогический университет и проведет встречу со студентами и преподавателями. Мероприятие приурочено к перекрестным Годам российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026-2027 гг, отметили в пресс-службе.

В составе делегации Совета Федерации - вице-спикер СФ Константин Косачев, глава Комитета СФ по международным делам, экс-посол России в Китае Андрей Денисов и другие сенаторы.

Валентина Матвиенко
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