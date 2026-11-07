Более 4 тыс. жителей Иванова остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Более двадцати жилых многоэтажек остались без теплоснабжения из-за повреждения теплотрассы в городе Иваново, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

Авария произошла на теплотрассе на проспекте Строителей.

Без тепла временно остаются 23 многоквартирных дома, где проживают 4168 человек, в том числе 832 ребенка. Также теплоснабжение отсутствует в двух социально значимых объектах: школе и детском саду. В настоящее время они не работают в связи с выходными.

Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - до конца дня.

В настоящее время в Иванове температура воздуха около 0 градусов.