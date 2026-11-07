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Курская область получит 1,5 млрд руб. на жилищные сертификаты жителям приграничья

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило очередной транш на сертификаты жителям приграничных районов Курской области, утратившим свое жилье в результате атак с украинской стороны, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Еще 1,5 млрд рублей для наших жителей приграничья поступит в регион из федерального центра. Правительство России одобрило очередной транш на сертификаты курским переселенцам", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

В ближайшее время указанные средства поступят в регион и пойдут на выдачу 204 сертификатов, уточнил Хинштейн.

В настоящее время жителям приграничных районов Курской области уже выдано 16 556 сертификатов более чем на 104 млрд. рублей. Свыше 15,5 тыс. семей приобрели жилье.

Курская область Александр Хинштейн
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