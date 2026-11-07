Два человека ранены в ЛНР за сутки в результате ударов ВСУ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удары по Лисичанску и Кременскому муниципальному округу в Луганской Народной Республике, в результате атак ранены двое мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Лисичанске вражеский БПЛА нанес удар в районе железнодорожного переезда, ранен 41-летний мужчина", - написал он в своем канале в Мах.

Пасечник добавил, что в Кременском муниципальном округе ВСУ атаковали придомовую территорию, в результате чего ранения получил 42-летний мужчина.

"Под огнем противника оказались жилые дома, транспортные средства, коммунальная, гражданская и коммерческая инфраструктура в Перевальском, Свердловском, Белокуракинском, Новопсковском, Меловском и Новоайдарском муниципальных округах ... Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 100 воздушных целей", - добавил глава ЛНР.