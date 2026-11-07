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Житель Энергодара пострадал вследствие атаки украинского дрона

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Житель Энергодара получил ранения в результате удара украинского дрона по его машине, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

"Около 16:00 житель Энергодара ехал на машине недалеко от села Днепровка. В этот момент его автомобиль атаковал украинский беспилотник", - написал Пухов в субботу в своем канале в Max.

По его словам, у мужчины диагностирована минно-взрывная травма и акубаротравма, помощь оказали амбулаторно.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Запорожская АЭС ЗАЭС Энергодар Максим Пухов
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