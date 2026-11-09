Кремль отказался публично обсуждать идею переговоров о евробезопасности в формате "РФ-НАТО"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать предложение одного из участников переговоров по украинскому урегулированию от США Джареда Кушнера об обсуждении новой архитектуры европейской безопасности через "Совет НАТО-РФ".

"Мы не будем никакие модели обсуждать в публичном режиме", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

Кушнер рассматривает Совет Россия - НАТО в качестве модели для будущих переговоров по безопасности в Европе, сообщил ранее обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Кушнер увязывает усилия по достижению перемирия на Украине с более широким многосторонним диалогом между Россией и европейскими странами.

Совет Россия - НАТО был создан в 2002 года для консультаций по безопасности и практическому сотрудничеству. После событий 2014 года альянс приостановил совместную гражданскую и военную деятельность с Москвой, хотя политический диалог некоторое время продолжался; последнее заседание состоялось в январе 2022 года.