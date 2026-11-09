Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА

Аэропорт Пулково приостановил работу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В небе над Ленинградской областью сбито 38 украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко в понедельник.

"Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - написал Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Ранее он информировал о ликвидации двух дронов над территорией Ленобласти.

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.