Число сбитых над территорией Ленобласти беспилотников превысило 80

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В небе над Ленинградской областью уничтожен 81 украинский беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко в понедельник.

"Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - написал Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Ранее он информировал о ликвидации 38 дронов над территорией Ленобласти.

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.