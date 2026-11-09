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Песков сказал о планировании именно трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Европейцы, видимо, выстраивают свой механизм координации с США и Украиной, но в Абу-Даби планируются именно трехсторонние переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, - это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения, что представители ряда европейских стран планируют присутствовать на переговорах.

"Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации. Но еще раз повторяю, речь идет о трехсторонних переговорах в Абу-Даби", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Абу-Даби США
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