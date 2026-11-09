Путин встретится с главой Татарстана

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу республики Татарстан Рустама Минниханова.

"Сегодня несколько внутренних совещаний, встречи рабочие идут у президента. Из открытого - сегодня с докладом у президента будет глава республики Татарстан Рустам Минниханов", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что это один из крупнейших и важнейших с точки зрения экономического, промышленного и социального потенциала регион.

"Регулярно такие встречи президент проводит, это будет одна из таких встреч. Будет серьезный разговор по делам республики Татарстан", - сказал Песков.

Он отметил, что другие встречи в графике президента будут носить непубличный характер.