Идет обмен предложениями по возможной повестке дня встречи лидеров РФ, КНР и США

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Предстоящая встреча в Китае встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет интересной и привлечет к себе внимание во всем мире, заявили в Кремле.

"Происходит обмен предложениями по возможной повестке дня встречи. Стороны обмениваются мнениями на этот счет. Могут быть самые разные вопросы. Встреча в любом случае будет интересная действительно, и, конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся ожиданий от планируемой встречи лидеров России, США и КНР в китайском городе Шэнчьжене 18-19 декабря.