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В Госдуме планируют ввести меры по защите авторских прав в сфере ИИ к марту

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российское законодательство должно с 1 марта 2027 года предусматривать регулирование вопросов защиты авторских прав при использовании искусственного интеллекта (ИИ), заявил журналистам председатель комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

"У нас план до 1 марта, конечно, этот вопрос как-то урегулировать с точки зрения авторских прав. У нас есть такой план", - сказал он.

По его мнению, на данном этапе это надо делать обязательно, до 1 марта. В противном случае остаются неурегулированными некоторые вопросы, считает глава комитета.

"Нам пределы надо поставить. Допустим, если искусственный интеллект "слопал" вашу статью, то должен ли он как-то взаимодействовать или не должен? Или он просто слопал и выдал ее в каком-то другом виде? Вот эти моменты нужно отрегулировать. Если где-то он совершенно случайно используют какие-то призывы там нехорошие и так далее. Вот на это все должно общее законодательство работать", - пояснил Крашенинников.

В целом он считает, что "искусственный интеллект - это очень важный и нужный инструмент, которым надо пользоваться".

Павел Крашенинников Госдума
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