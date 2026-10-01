В Госдуму внесут законопроект о взаимодействии ИИ с естественным интеллектом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников сообщил, что до конца 2026 года в палату внесут законопроект о регулировании взаимодействия искусственного интеллекта и гражданского законодательства.

"У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем", - сказал он "Интерфаксу".

Он ранее отмечал, что в настоящее время естественный интеллект регулируется Гражданским кодексом, а ИИ - новым законом об искусственном интеллекте, но взаимодействия между этими законами нет.

В частности, проект нового закона будет нацелен на защиту прав авторов, и в случае использования нейросетью чужого текста, картины или музыки автор должен будет сохранить права на свою работу.

Кроме того, необходимо предусмотреть ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом, считает Крашенинников.