Поиск

В Госдуму внесут законопроект о взаимодействии ИИ с естественным интеллектом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников сообщил, что до конца 2026 года в палату внесут законопроект о регулировании взаимодействия искусственного интеллекта и гражданского законодательства.

"У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем", - сказал он "Интерфаксу".

Он ранее отмечал, что в настоящее время естественный интеллект регулируется Гражданским кодексом, а ИИ - новым законом об искусственном интеллекте, но взаимодействия между этими законами нет.

В частности, проект нового закона будет нацелен на защиту прав авторов, и в случае использования нейросетью чужого текста, картины или музыки автор должен будет сохранить права на свою работу.

Кроме того, необходимо предусмотреть ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом, считает Крашенинников.

Павел Крашенинников Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет ФОМС сверстан с дефицитом, его покроют за счет переходящих остатков

Песков заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие

В Кремле назвали неприемлемыми любые попытки давления на Калининградскую область

 В Кремле назвали неприемлемыми любые попытки давления на Калининградскую область

В Госдуму внесут законопроект о взаимодействии ИИ с естественным интеллектом

В Совбезе РФ допустили появление американских ЧВК в Армении при реализации "Маршрута Трампа"

Минпросвещения РФ к 1 сентября 2027 года создаст перечень игрушек для детсадов

 Минпросвещения РФ к 1 сентября 2027 года создаст перечень игрушек для детсадов

Минобрнауки сократило список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы

 Минобрнауки сократило список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы

Пошлина на недружественный алкоголь и пиво может вырасти с 3 до 5 евро за литр

Вакцина от аллергии "Аллергарда" появится в гражданским обороте в октябре

РСТ не ждет последствий для россиян от приостановки рейсов Flydubai в Израиль
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 106 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12037 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов