Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги (ВГД) в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 15:15 09.11.2026 до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение грузовиков было ограничено с 19:00 по московскому времени 8 ноября до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.