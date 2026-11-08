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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков в Северной Осетии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Движение грузовых автомобилей приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в своем канале в Max в воскресенье.

"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 19:00 мск 8 ноября", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Грузия Северная Осетия
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