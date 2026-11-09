В онкоцентре Блохина будут бесплатно проводить CAR-T-терапию для детей и взрослых по квотам

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Блохина в практику лечения детей и взрослых внедрили CAR-T-терапию.

Она будет проводиться по квотам в рамках государственных гарантий оказания высокотехнологической помощи, говорится в телеграм-канале Центра в понедельник.

В сообщении пояснили, что CAR-T-терапия помогает иммунной системе человека лучше распознавать и уничтожать злокачественные клетки. Ее применяют при лечении рецидивов некоторых вариантов опухолей кроветворной ткани.

"У части пациентов после CAR-T удается достичь длительной ремиссии даже тогда, когда другие методы не помогают. Но это не "волшебная таблетка": терапия подходит не всем, у нее есть серьезные побочные эффекты и строгие критерии для отбора пациентов", - подчеркнули в Центре.

НМИЦ им. Блохина - единственный в России центр, где CAR-T-терапию выполняют и детям, и взрослым. В онкоцентре есть собственное производство CAR-T, отмечается в сообщении.

