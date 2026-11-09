В МИД считают, что новая архитектура безопасности в Европе может быть только частью евразийской

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Новая архитектура безопасности в Европе может быть создана исключительно как часть евразийской, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на круглом столе о милитаризации Европы.

"Если когда-то дойдет дело до создания новой модели, то исключительно как части архитектуры евразийской безопасности", - сказал он.

Как указал замглавы МИД, актуальные тенденции приводят к выводу о том, что "архитектура безопасности в Европе разрушена и восстановлению не подлежит".

"Без учета интересов России и наших союзников прийти к формуле долгосрочной стабильности на этой территории не получится", - подчеркнул Рябков.