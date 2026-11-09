В Москве ждут осознание странами Европы необходимости диалога с Россией

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что в европейских странах осознают необходимость диалога с Россией с учетом взаимных интересов, заявил на круглом столе о милитаризации Европы замглавы МИД Сергей Рябков.

"Сейчас, как и всегда, мы стремимся избежать нового конфликта, но не ценой ущемления российских интересов. Убеждены, что рано или поздно в столицах европейских государств дозреют до диалога на принципах равной и неделимой безопасности, прагматизма, взаимного учета интересов, - сказал он. - С теми, кто будет к этому готов, кто сумеет отрешиться от попыток диктата, можно будет говорить о принципах мирного сосуществования внутри будущей евразийской архитектуры безопасности".

"Пока существуют угрозы, мы будем принимать исчерпывающие меры по их нейтрализации, по обеспечению безопасности российских рубежей и поступательного развития нашей страны", - подчеркнул замминистра.