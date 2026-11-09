Анапа получила статус курорта федерального значения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Город Анапа в Краснодарском крае получил статус курорта федерального значения. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 98186 гектаров курортом федерального значения Анапа", - сказано в постановлении.

В нем определены смежные границы территории курорта. Границы проходят по смежеству с Темрюкским и Крымским муниципальными районами Кубани, с Новороссийском, а также по береговой линии Черного моря.