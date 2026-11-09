Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" вошел в Индийский океан

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt, который направляется на Ближний Восток во главе авианосной ударной группы ВМС США, в понедельник, пройдя Малаккский пролив, вошел в Индийский океан, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

До конца недели авианосная ударная группа должна прибыть в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В ее состав помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Chosin, два эсминца - USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также среднее беспилотное судно (MUSV) Seahawk, которое предназначено для выполнения задач радиоэлектронной разведки, наблюдения за надводной и подводной обстановкой и раннего предупреждения.

В настоящее время в районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находятся две американские авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами USS George Washington и USS George Bush. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с авианосцами вблизи Ирана размещены крейсер и 11 ракетных эсминцев, а также экспедиционная морская база USS Miguel Keith. Также два эсминца ВМС США находятся в Красном море, еще четыре - в восточной части Средиземного моря.

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, предполагается, что US Theodore Roosevelt сменит авианосец USS George Washington, который находится на Ближнем Востоке с 19 августа. Пока неясно, сохранят ли США в течение некоторого времени одновременное присутствие трех авианосных групп в регионе.