Новосибирский Минсельхоз отметил спад интереса граждан к восстановлению поголовья скота

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Жители Новосибирской области, где зимой был выявлен очаг пастереллеза, снизили интерес по восстановлению поголовья скота, сообщил министр сельского хозяйства - зампред правительства региона Андрей Михайлов на заседании профильного комитета Заксобрания области.

"Средства предусмотрены (на господдержку - ИФ): 220 млн (рублей - ИФ) - юрлицам и 20 млн - физлицам, пострадавшим в результате пастереллеза (...). Мероприятия объявлены, планируем, что по юрлицам ноябрь-декабрь (предоставят господдержку - ИФ), по физлицам, возможно, перенос. Не востребованы будут до конца года, поскольку у нас мероприятия позволили через "Народного фермера" (общественная организация - ИФ) по три единицы (скота - ИФ) всем раздать. Но вот сегодня такой активности, к сожалению, пока не видим среди физических лиц по восстановлению, приобретению и, с учётом наших средств, на 50% возмещение (на приобретение коров - ИФ). Если получится, там будем еще раз просить (средства на возмещение - ИФ)", - сказал Михайлов.

Он уточнил, что из 20 млн рублей в 2026 году останется 10-15 млн рублей на 2027 год.

Зампред правительства сообщал 9 ноября на оперативном совещании с региональными и муниципальными органами власти, что юрлица в целом восстановили уже 4 053 головы КРС, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) - 350 единиц КРС и 338 единиц мелкого рогатого скота.

Также Михайлов уточнил "Интерфаксу", что на 1 октября 2026 года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье КРС составило 236,1 тысячи голов, в том числе 100,6 тысячи коров, из них 85,7 тысячи голов молочного направления и 15,4 тысячи голов коров мясного направления.

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях составляет 260,7 тысячи голов, лошадей - 6,4 тысячи голов, овец и коз - 9,9 тысячи голов. Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах равняется 8,3 млн голов, оно сосредоточено в основном на семи птицефабриках.

Михайлов напомнил, что в 2026 году ущерб от пастереллеза понесло 281 ЛПХ. Получателями выплат являются 274 семьи. За период с марта по октябрь текущего года направлены выплаты на общую сумму 126,45 млн рублей.

"Выплаты юридическим лицам осуществлены в полном объеме в размере 352,47 млн рублей, выплаты произведены сельхотоваропроизводителям, у которых был застрахован скот", - уточнил зампред.

На сегодняшний день в Сибирском федеральном округе Новосибирская область, по данным Михайлова, занимает второе место по поголовью молочных коров и первое место по валовому производству молока за сутки. По поголовью молочных коров среди всех регионов Новосибирская область занимает 7-е место.

В 2026 году Сибирь и, в частности, Новосибирская область, как сообщалось, пострадали от распространения пастереллеза. Из-за заболевания домашнего скота пастереллезом и бешенством в Новосибирской области 16 февраля был введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов региона, бешенство - более чем в 70 очагах. Животных из очагов заражения пастереллезом изымали и забивали. В настоящее время изъятие завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных, режим ЧС отменен. Летом началось восстановление поголовья скота в хозяйствах.

Общее количество изъятого скота не раскрывается. В десяти крупных компаниях региона было изъято 8,5 тысяч молочных коров, в том числе в ГК "Эконива" и "Молсиб". Ожидается восстановление около 70% молочного поголовья в этих хозяйствах к концу 2026 года.