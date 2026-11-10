Регистрацию права хозяйственного ведения в отношении госимущества освободят от госпошлины

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий от госпошлины государственную регистрацию права хозяйственного ведения в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Законопроект (№1285748-8) в июле внесла в Госдуму группа сенаторов.

Сейчас Налоговый кодекс (НК) освобождает от уплаты госпошлины только регистрацию права оперативного управления таким имуществом. Принятый закон распространяет льготу на регистрацию право хозяйственного ведения, а также на государственную регистрацию прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления.

Как говорится в пояснительной записке, государственные и муниципальные унитарные предприятия, владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения, несут дополнительную финансовую нагрузку по сравнению с учреждениями, которые пользуются правом оперативного управления. Согласно приведенным в записке ориентировочным расчетам, в Белгородской области расходы на уплату госпошлины за регистрацию права хозяйственного ведения могут составлять порядка 185 млн руб. в год.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.