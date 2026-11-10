Лавров заявил, что РФ не согласится на требования европейцев немедленно прекратить огонь на Украине

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия не согласится пойти на требования европейских стран немедленно прекратить огонь на Украине, Брюссель таким образом просто пытается выиграть время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все, что сейчас слышно из Брюсселя и из других столиц стран Евросоюза, заключается в требовании немедленно прекратить огонь. То есть опять логика старая: обязательно надо купить время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это пойти не согласимся, об этом уже многократно сказано", - сообщил Лавров журналистам.

Министр подчеркнул, что "идея сформулировать четкие параметры будущей архитектуры безопасности и уже потом переходить к урегулированию собственно российско-украинского конфликта - абсолютно разумна".

"Но выходить на очередное перемирие, очередное прекращение огня, как бы это ни назвать, не понимая, что будет дальше - мы на это не согласимся" - добавил он.

Лавров пояснил, что план европейских стран заключается в том, что как только будет прекращение огня на Украине, ввести стабилизационные силы на территорию, которую контролирует Киев.

"Мы не позволим эту концепцию реализовать", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.