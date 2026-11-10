Глава МИД РФ сообщил о подготовке мер для укрепления ПВО и коллективной авиации участников ОДКБ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Участники Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовят меры для укрепления ПВО и коллективной авиации на случай возможных ударов по инфраструктуре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не исключаю, что на каком-то этапе в таком, знаете, агрессивном раже вполне может киевский режим начать наказывать наших друзей и союзников", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания советов министров иностранных дел и обороны, а также секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве.

"Для того, чтобы не допустить такой ситуации, наряду с теми мерами, которые внутри Российской Федерации принимаются по существенному усилению обороны наших объектов критической инфраструктуры, сегодня вот уже приняты были решения, как мы сказали, выносимые на утверждение глав государств, касающиеся прежде всего совершенствования организации противовоздушной обороны и функционирования коллективных авиационных сил", - пояснил глава МИД РФ.