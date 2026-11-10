Пять человек погибли, четверо ранены в ЛНР в результате ударов ВСУ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погибли пять человек, еще четверо получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его информации, в Славяносербском муниципальном округе был атакован автобус, следовавший по маршруту "Лисичанск - Луганск". "По предварительным данным, один пассажир погиб, еще одна женщина пострадала", - написал Пасечник в своем канале в Max.

По его информации, в Беловодском муниципальном округе ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому. "В результате атаки погиб мужчина, еще одна женщина ранена. Работы по разбору завалов продолжаются", - уточнил глава ЛНР.

Он сообщил об атаках ВСУ по гражданским грузовым автомобилям в Луганске и Новоайдарском муниципальном округе, в результате чего погибли трое мужчин.

Кроме того, в поселке городского типа Нижнее городского округа город Первомайск в результате украинского удара ранен мужчина. "В Лисичанске противник атаковал жилой дом, пострадала пожилая женщина", - добавил Пасечник.

Глава ЛНР заявил, что в результате ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры в некоторых населенных пунктах, включая Луганск, отсутствует электроэнергия у части потребителей.

"Введены временные отключения практически во всех муниципалитетах. Как следствие, нарушено водоснабжение и теплоснабжение. Аварийные бригады энергетиков делают все, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию. Правительство региона координирует работу и предпринимает необходимые действия. Держу ситуацию на контроле", - написал Пасечник.

Всего, по его словам, за сутки под огонь ВСУ попали 11 муниципалитетов республики.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено свыше 100 воздушных целей", - добавил глава ЛНР.